Herinrichting Leopoldlaan in Eeklo start maandagavond

Vanaf maandagavond starten de werken aan de herinrichting van de Leopoldlaan in Eeklo. Die werken zullen gefaseerd verlopen, zegt schepen Marc Windey (SMS): "Omdat de fasering van de nutswerken vlot verliep, zullen we dezelfde fasering aanhouden voor de wegenwerken." De werken zouden tot volgende zomer duren.

Er is alvast een plan voor het doorgaand verkeer. "Tijdens de volledige duur van de werken zal het verkeer richting Maldegem en Brugge langs de werken kunnen blijven doorrijden. Het verkeer vanuit Maldegem zal naar Eeklo-centrum omgeleid worden aan het kruispunt ‘den Teut', zo naar de rotonde AZ Alma, en dan verder via de Brugsesteenweg. Hetzelfde geldt voor de fietsers die richting Maldegem zullen kunnen blijven rijden, en vanuit Maldegem eveneens omgeleid worden via de Brugsesteenweg”, stelt Windey.