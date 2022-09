8 op de 10 Belgen proberen al energie te besparen, maar het kan nog beter: met deze ingrepen bespaar je het meest

Uit de bevraging die Luminus bestelde, blijkt trouwens ook dat heel wat mensen het afgelopen jaar hun voorschotfactuur verhoogden. Dat doen ze om erg hoge eindafrekeningen te vermijden. En dat is een goed idee, zegt De Bie. "Toch 42 procent van de bevraagden geeft aan dat ze dat al gedaan hebben, maar ook daar is nog marge. Wij bevelen aan om één keer per maand je meterstanden in te geven om te checken of het voorschot nog in lijn is, zodat je hopelijk met een nulfactuur eindigt."