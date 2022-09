"We dachten dat het niet waar kon zijn": aardbeving treft Mexico uitgerekend op verjaardag aardbevingen 1985 en 2017

De angst was des te groter omdat vandaag, 19 september, toch een dag is waar veel Mexicanen met enige angst naar uitkijken. Op die dag vonden in 1985 en 2017 aardbevingen plaats die de meest verwoestende in de geschiedenis van het land waren. In 1985 vielen er zeker 10.000 doden bij een aardbeving van 8.1 magnitude in Mexico-Stad. Op dezelfde dag vielen jaren later, in 2017, 369 doden bij een aardbeving van 7.1 magnitude.