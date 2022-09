Weg met overbodige details, nadruk op Nederlands, talen en STEM: zo moeten de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad eruitzien

Toplui GO! en Katholiek Onderwijs Vlaanderen: "Kwaliteit boven kwantiteit"

Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, reageert opgelucht. "Het probleem met de vernietigde eindtermen was dat ze een volledig onderwijsprogramma vormden, waardoor de leraar de uitvoerder werd van wat de overheid voorschreef. Met de versoberde nieuwe eindtermen kunnen we ervoor zorgen dat scholen en leerkrachten weer van uit die eindtermen hun eigen ding kunnen doen."

"ASO-scholen zullen bijvoorbeeld weer meer eigen vakken kunnen aanbieden, zoals pakweg Duits of esthetica. In TSO en BSO zal er meer ruimte zijn om meer te investeren in die praktijk en de specifieke vakken."

"Kwaliteit wordt niet meer verward met kwantiteit", concludeert Boeve. "Het gaat om diepgang: liever wat minder doelen die we grondig kunnen verwerven, dan teveel doelen waarbij iedereen van alles iets weet, maar waarbij de leerstof niet grondig verworven is."

Koen Pelleriaux, die de GO!-koepel leidt, zegt dat hij geen vragende partij was voor vernietiging van de eindtermen, "omdat daar bijzonder veel tijd ingekropen was". "Dat probleem is, denk ik, wel onder controle nu, omdat we vertrekken van de vernietigde eindtermen en niet van een wit blad. Dat geeft ons ook de mogelijkheid om een aantal problemen in die nieuwe versie op te lossen."

"In het GO! was er vooral kritiek op het feit dat de basisvorming zeer ruim was en er weinig tijd was voor het specifieke. In het KSO was er bijvoorbeeld heel wat kritiek dat leerlingen te weinig tijd kregen om bijvoorbeeld hun instrument te leren bespelen. In het TSO moest er nu ook teveel tijd gestoken worden in specifieke tijden van het Frans, waardoor de essentie van de richting onder druk kwam. Dat zou je nu kunnen oplossen met deze herziening."