Antwerpse cultuurhuizen zetten verwarming lager om energiecrisis door te komen

Om die prijs te drukken zal in de zalen van be.at, de voormalige Sportpaleis Group, de verwarming enkele graden lager worden gezet. Zo zal onder meer in het Sportpaleis, de Lotto Arena en de Stadsschouwburg in Antwerpen de temperatuur deze winter ongeveer 19 in plaats van 21 graden bedragen. “De temperatuur is niet zo’n groot probleem, want als je met 10 tot 20.000 mensen bij elkaar bent, creëer je automatisch warmte. Er is ook niemand die in een zomers shirtje een concert binnenstapt in de winter. Je bent erop gekleed om van buiten naar binnen te gaan”, zegt Van Esbroeck.