Baksteenfabrikant Vandersanden uit Bilzen en Lanklaar gaat houten paletten inzamelen en hergebruiken

Vandersanden heeft in totaal vier vestigingen in België en Nederland, en daar gaan elk jaar in totaal zo'n 500.000 paletten de deur uit. "Ja, dat telt aardig door", gaat Jansen verder. "En die paletten die hebben specifieke afmetingen, afhankelijk van het soort steen en de verpakkingsinstallaties in de fabrieken. Daardoor is het voorlopig niet mogelijk om met bijvoorbeeld Europaletten of Chep te werken. Maar het is wel de bedoeling dat we onze installaties op termijn aanpassen zodat we kunnen overschakelen op standaard paletten. Maar in afwachting daarvan zullen ze met ons eigen retoursysteem werken."