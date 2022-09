De laatste reis van de Queen: Verenigd Koninkrijk neemt met staatsbegrafenis afscheid van Elizabeth II 

Dat de belangstelling voor de staatsbegrafenis enorm zou zijn, was vanmorgen al duidelijk. Twee uur voor de begrafenisplechtigheid in Westminster Abbey waren alle plekken in Londen waar mensen de rouwstoeten voor en na de plechtigheid konden volgen, al volzet en werden ze door de politie afgesloten.

Om 11.40 uur werd de kist met de overleden koningin Westminster Hall buiten gedragen, waar de Britten tot vanmorgen 7.30 uur een laatste groet konden brengen aan de Queen. Op een affuit, het mobiele onderstel van een kanon, werd de kist, voortgetrokken door 142 matrozen, in een indrukwekkende processie van Westminster Hall naar Westminster Abbey gebracht.

Begeleid door doedelzakspelers trok de processie in een kwartier naar de kerk. Op de kist lag de koninklijke standaard (de vlag van het Britse koningshuis) met daarop de Staatskroon, de Scepter en de Globe.

Bekijk hier een montage van de eerste processie van de dag, van Westminster Hall naar Westminster Abbey:

142 matrozen trokken de kist.

2.000 gasten

In de uren daarvoor was de kerk al volgelopen met zo'n 2.000 gasten, onder wie de leiders van bijna alle landen ter wereld. Onder hen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill, de Franse president Emmanuel Macron, Europees Raadsvoorzitter Charles Michel, de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, de Canadese premier Justin Trudeau en uiteraard heel wat staatshoofden van landen die net als het Verenigd Koninkrijk een monarchie hebben. Voor ons land waren dat koning Filip en koningin Mathilde.

De Amerikaanse president Biden en zijn echtgenote. 2022 Getty Images

Ook alle nog levende ex-premiers van het Verenigd Koninkrijk woonden de begrafenisplechtigheid bij: John Major, Tony Blair, Gordon Brown, James Cameron, Theresa May en Boris Johnson. Maar ook heel wat Britse politici die nu in regering of parlement zitten.

De ex-premiers van het Verenigd Koninkrijk komen de kerk binnen. PA

Om 12 uur werd de kist van de Queen de kerk binnengedragen door 8 militairen, gevolgd door verschillende leden van de koninklijke familie, koning Charles en koningin-gemalin Camilla voorop.

Nadat alle genodigden aangekomen zijn, wordt de kist de kerk binnengedragen. Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Bekijk hier een montage van het moment dat de kist met de Queen Westminster Abbey wordt binnengedragen:

De plechtigheid in de kerk duurde een uur. Ze werd geleid door de deken van Westminster. De aartsbisschop van Canterbury verzorgde de preek. Onder anderen de Britse premier Liz Truss en de secretaris-generaal van het Gemenebest namen een lezing voor hun rekening.

BEKIJK - Premier Liz Truss leest voor uit het Evangelie:

"Het was een plechtigheid met heel wat persoonlijke accenten, maar in de keuze van de teksten en hymnes werd ook rekening gehouden met het leven van de Queen in dienst van de bevolking, gericht dus op zoveel mogelijk mensen", duidt VRT NWS-journalist en kenner van het Britse koningshuis Flip Feyten. Zo was tijdens de plechtigheid onder meer dezelfde hymne te horen die ook in 1947 tijdens het huwelijk van Elizabeth met prins Philip werd gespeeld.

De plechtigheid werd afgesloten met de Last Post, twee minuten stilte (die overigens in het hele land en in alle landen van het Gemenebest werden gehouden), gevolgd door het nationale volkslied "God Save the King". Daarna volgde nog een persoonlijk verzoek van de Queen: een eenzame doedelzakspeler, haar persoonlijke doedelzakspeler, bracht een klaagzang om de dienst af te sluiten. Kort na 13 uur werd de kist de kerk weer buiten gedragen.

BEKIJK - Op het einde van de plechtigheid klinkt de Last Post, gevolgd door twee minuten stilte:

BEKIJK - Na de twee minuten stilte klinkt het nationale volkslied "God Save the King"

De persoonlijke doedelzakspeler van de Queen mocht de begrafenisplechtigheid in Westminster Abbey afsluiten. WPA Rota

Na de plechtigheid in de kerk werd de kist in een volgende rouwstoet van Westminster Abbey naar de triomfboog Wellington Arch gebracht. Tijdens die processie van meer dan een uur werd de kist opnieuw op een affuit door 142 matrozen voortgetrokken. De processie werd voorin geleid door de Royal Canadian Mounted Police, de nationale politie van Canada.

De processie vertrekt aan Westminster Abbey.

De tweede processie van de dag. Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

De rouwstoet trok ook voor een laatste keer langs Buckingham Palace, het werkpaleis van de koningin en nu dus van koning Charles. Tijdens de rouwstoet luidde de Big Ben elke minuut en klonk er ook elke minuut vanuit Hyde Park een kanonschot.

De rouwstoet trekt langs de Mall. WPA Rota

De Queen "passeert" een laatste keer voorbij Buckingham Palace, 70 jaar lang haar werkpaleis. Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Aan Wellington Arch werd de kist van de Queen in een lijkwagen geladen, een lijkwagen die de koningin zelf mee ontworpen heeft. Die bracht de kist naar Windsor, een landelijk stadje ten zuidwesten van Londen, waar Windsor Castle ligt, de officiële verblijfplaats van de Queen. Een tocht van zo'n 30 kilometer. Bij het verlaten van Londen gooiden de toegestroomde mensen bloemen naar de lijkwagen, zoals ook tijdens de begrafenis van prinses Diana het geval was. Er klonk ook gejuich en applaus.

De lijkwagen vertrekt aan Wellington Arch, op weg naar Windsor. 2022 Getty Images

Rouwstoet, plechtigheid in Westminster Abbey en opnieuw een rouwstoet. Bekijk hier een montage van de belangrijkste beelden van de staatsbegrafenis in Londen:

Van Londen naar Windsor, de laatste rustplaats

Op dit moment wordt de lijkwagen begeleid door een stoet lijfwachten uit verschillende regimenten via de zogenoemde Long Walk, een lange zandweg, Windsor Castle binnengebracht. Ook hier een heleboel mensen die de lijkwagen nog een laatste keer willen zien passeren. Allemaal mensen die er uren hebben staan wachten om enkele seconden de kist te kunnen bekijken. Het levert indrukwekkende beelden op.

Een massa volk aan de Long Walk, de laatste rechte lijn naar Windsor Castle. PA