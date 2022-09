Groeten van koningin Elizabeth officieel ten einde, massa volk verwacht in Londen voor begrafenis van de Queen

Vandaag wordt de Britse koningin Elizabeth begraven. Om 12 uur onze tijd begint de staatsbegrafenis in Westminster Abbey in Londen. Duizenden eregasten zullen de dienst bijwonen, in Londen zelf worden tot een miljoen toeschouwers verwacht. Tot 7.30 uur onze tijd kunnen Britten een laatste groet brengen aan de overleden koningin, de wachtrij is even voor middernacht definitief afgesloten. In deze blog kan je alle belangrijke gebeurtenissen op de voet volgen.