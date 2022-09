Tom Naegels wint eerste prijs "Belangrijkste Boek van het jaar" voor "Nieuw België, een migratiegeschiedenis"

Tom Naegels schrijft zowel columns, als boeken en toneelstukken. Het thema migratie raakte hij in het verleden al vaker aan in zijn teksten, onder meer in zijn succesroman "Los", die werd verfilmd door Jan Verheyen. Aan "Nieuw België, een migratiegeschiedenis" heeft Naegels zes jaar gewerkt, waarvan vijf jaar voltijds. Hij dook lange tijd in allerlei archieven om informatie te verzamelen over het migratiebeleid in ons land door de jaren heen. Zo veel informatie dat er zeker een vervolg op dit boek komt, dat focust op de thematiek van asiel en migratie en de opkomst van uiterst rechts in ons land vanaf de jaren 80.

"Ik wou meer te weten komen over migratie, omdat het thema in de loop van mijn leven regelmatig het maatschappelijk debat domineerde. Ik was 16 op Zwarte Zondag (de verkiezingsoverwinning van het toenmalige Vlaams Blok in 1991, red.), dat moment is me altijd bijgebleven", vertelde hij bij de lancering van zijn boek in "De Afspraak".

"Ik betrapte mezelf erop dat ik eigenlijk veel over de geschiedenis van mijn eigen land niet wist, en ik wilde daar dieper in duiken." Ondanks zijn doorgedreven research heeft Tom Naegels niet de ambitie om de politiek te gaan adviseren over het migratiethema. "Onderzoek doen voor een boek is een totaal ander engagement", zegt hij daarover.