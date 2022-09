Boeren spreken in "Pano" openlijk over rol van Boerenbond en landbouwindustrie in stikstofuitstoot: "Word je niet groter, dan laten ze je links liggen"

Er valt wel wat te vertellen, want de boeren zijn kwaad. In de eerste plaats op het landbouwbeleid. In juni zakte de sfeer nog naar een dieptepunt, tijdens een info-avond in Merksplas over het Vlaamse stikstofakkoord. Een protestbord dat aan een tractor was vastgemaakt, toonde de slogan “Demir aan de strop”. Het is intussen symbool geworden voor de grimmige sfeer in het stikstofdebat. De ministers die het akkoord sloten, hebben het verkorven bij de boeren. Maar verschillende boeren zeggen dat er meer aan de hand is. Ook Renaat is die mening toegedaan.