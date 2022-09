Café De Kluisberg in Lendelede viert zilveren medaille WK tijdrijden Alec Segaert

De zilveren medaille van Alec Segaert (19) werd gevierd in het supporterscafé De Kluisberg in Lendelede alsof hij de WK-tijdrit had gewonnen. “Dit belooft voor de komende jaren”, zegt burgemeester Carin Dewaele (CD&V), terwijl ze haar supporterspetje op het hoofd zet. “We gaan dit op een gepaste manier vieren. En houden ons klaar voor de komende jaren want als eerstejaarsbelofte is de kans op WK-goud nog groot.”