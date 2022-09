CHECK - Kreeg de Queen een make-over net voor haar dood? En zong de Canadese premier Trudeau aan vooravond van de staatsbegrafenis? 

"Vorige nacht in de Savoy (hotel in Londen, red.). Onze premier in het Verenigd Koninkrijk representeert Canada voor de Queen haar begrafenis (facepalm)", tweette een zekere Lisa op de dag van de begrafenis. Bijgevoegd is een filmpje van de Canadese premier Justin Trudeau die onder pianobegeleiding Bohemian Rhapsody van, toeval of niet, Queen zingt.