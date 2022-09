Cultuurcentrum Brugge organiseert gratis gamefestival "Playtime"

Tijdens het festival was de Stadsschouwburg opgedeeld in verschillende ruimtes waarin bezoekers de games konden spelen. Zo waren er ruimtes met cooking games, retrogames, phone games... "In de centrale arena hielden we een phone party. Mensen konden daarbij samen met hun gsm tegen elkaar spelen. In de namiddag waren er ook battles. Daarbij werden twee bezoekers uitgenodigd op het podium om voor een kwartier tegen elkaar te spelen. William Boeva was hierbij een van de gasten", zegt Devisch.