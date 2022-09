Antwerpse schepen Els Van Doesburg over "war on drugs": "We moeten blijven strijden tegen drugs, niet legaliseren"

"Het is tijd om de struisvogelpolitiek achter ons te laten. Laten we in eerste instantie het debat voeren over het legaliseren van cannabis, in een later stadium kunnen we ook alle andere soorten drugs bekijken", zegt Antwerps schepen Jinnih Beels (Vooruit) die al langer pleit voor het legaliseren en reguleren van drugs. Ze herhaalde haar oproep ook vorige week nog eens in #BelRiadh, het tweewekelijkse online-praatprogramma op VRT NWS, waar journalist Riadh Bahri in gesprek gaat met jongeren over de maatschappelijke thema's die hen bezighoudt.