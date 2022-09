Veerle uit "Thuis" heeft dementie, net als 200.000 Belgen: Kan ze nog genezen? Wat zegt de wetenschap? 

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen is tevreden met de verhaallijn in "Thuis". "Het is ontzettend belangrijk dat het thema aan bod komt", zegt directeur Jurn Verschraegen. "Het is een laagdrempelige manier om te tonen wat dementie is, wat de eerste tekenen zijn en welke moeilijke vragen en zorgen er op de familie en omgeving afkomen."