Deze debuutromans maken kans op de Bronzen Uil

De winnaar van de Bronzen Boekenuil, die "ernaar streeft om via Nederlandstalige literatuur mensen tot inzicht te brengen en op een andere manier naar de wereld rondom zich te laten kijken", wordt bekendgemaakt op zaterdag 10 december tijdens het evenement "Het betere boek" in de bibliotheek De Krook in Gent. De laureaat krijgt 10.000 euro en een schrijversresidentie aangeboden. Vorig jaar won de West-Vlaamse Caro Van Thuyne de Bronzen Uil met "Lijn van wee en wens".