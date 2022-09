Dieven stelen 5.000 euro aan spullen bij pas gestarte cateraar uit Koekelare

Sinds vorige week is Pieter Doom uit Koekelare fulltime cateraar. Gisterenavond, vlak voor zijn eerste opdracht als cateraar, werd zijn trailer vol spullen gestolen. In de trailer zaten onder andere een nieuwe barbecue en bar, pannen en een gasfles die Pieter zou gebruiken op de babyborrel diezelfde avond. "Dankzij vrienden konden we ons nog redden op de babyborrel, maar voor de komende feesten moeten we een oplossing zoeken", vertelt hij.

Pieter had zijn trailer geparkeerd op de parking naast de brandweerkazerne in Koekelare. "Al mijn eten dat ik bewaarde in de koelcel had ik al naar de locatie gebracht", vertelt Pieter, "toen ik mijn trailer wilde halen om te vertrekken zag ik dat die gestolen was. De inhoud is zo’n 5.000 euro en de trailer kost 3.000 euro. De gasten waren tevreden over het feest, maar voor mij was het een avond in mineur." Pieter diende diezelfde avond nog klacht in bij de politie. De trailer is nog steeds niet terecht.