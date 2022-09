Dorpsraad Maleizen klaagt over toegenomen verkeersdruk: "Ons dorp staat al jaren volledig vast"

De N253 is de gewestweg die Waterloo verbindt met Terbank, bij Leuven. In Maleizen, bij Overijse, kruist de steenweg de autosnelweg E411. De voorbije jaren zorgt het drukke verkeer steeds vaker voor hinder in het gehucht. “Het is niet meer te doen", zegt de voorzitter van de dorpsraad, Kenny Ericx. "Het verkeer staat in beide richtingen muurvast, kinderen komen te laat op school omdat de schoolbussen niet tijdig aan de schoolpoort geraken en er gebeuren ongevallen."