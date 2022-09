Eerste geval van apenpokken in China, topepidemioloog waarschuwt: "Raak geen buitenlanders aan"

In Chongqing, in het zuidwesten van China, is vrijdag een geval van de apenpokken ontdekt bij iemand die uit het buitenland kwam. Het is daarmee de eerste geregistreerde besmetting met de apenpokken in China. De persoon in kwestie is onmiddellijk in quarantaine geplaatst, net als alle mensen met wie die in nauw contact was gekomen.