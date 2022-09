Elfjarig schaaktalent uit Wetteren speelt WK in Georgië

Trainer Thomas Moerman: "Het is vrij uniek voor onze club dat we een speler kunnen sturen. Servaas is al enkele jaren bezig om dit niveau te kunnen halen. Hij is zeker één van de grootste talenten die we ooit gehad hebben. Ik heb hem net nog aan de lijn gehad en hij was heel enthousiast dat hij kon spelen op zo'n niveau tegen zo veel goede spelers. Als hij vandaag een goed resultaat neerzet, komt hij op de hogere borden terecht, tegen de betere spelers, en dan wordt het erg interessant. Ook voor ons is het enorm leuk om het te volgen."