Fietsers in Diest vragen veiliger fietsverkeer: "Gevaarlijke punten moeten aangepakt worden"

Seppe is een van de kinderen die met de fiets naar school rijden. Hij komt dagelijks langs een gevaarlijk punt. "Ik moet daar als fietser oversteken terwijl er geen verkeerslicht is en de auto's rijden er ook snel", vertelt Seppe. "Soms doe ik teken naar de autobestuurder dat hij zijn raam naar beneden moet doen en dan vraag ik of ik mag oversteken." Seppe wil absoluut met de fiets naar school en niet met de auto omwille van het milieu. "De dampkring is aan het kapot gaan en als we niks doen, wordt de aarde te heet en hebben we geen water meer. En dat is dan toch wel een dik probleem volgens mij", aldus Seppe.