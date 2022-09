Gasprijs gehalveerd sinds piek in augustus: gaan wij dat al voelen? En zet de daling zich door?

"Bij de beweging van de gasprijs is er heel veel psychologie in het spel", legt gasexperte aan de Universiteit Gent Moniek de Jong uit. "Er is nu minder nieuws over die pijplijn en er is meer goed nieuws. Europa werkt aan een energieplan en wil ook het verbruik verlagen. Er wordt gesproken over een prijsplafond en de gasvoorraden zijn voor een groot stuk bijgevuld. Dat draagt allemaal bij tot een positief sentiment en daar reageert de markt op."