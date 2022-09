Gent wil met workshops inwoners leren voedselverspilling te vermijden

"Door voedselverspilling tegen te gaan, zorg je er ook voor dat er minder afval in de restafvalzak terecht komt", legt schepen Tine Heyse uit. Jaarlijks koopt een gemiddelde Belg 37 kilogram voedsel en drank die niet verbruikt wordt en vaak in de afvalzak of op straat terecht komt. Door voedselverspilling te vermijden, bespaar je dus afval en help je het klimaat. Schepen Heyse: "Moest voedselverspilling een land zijn, stond het net na de Verenigde Staten en China als derde producent van broeikasgassen. Verspilling tegengaan is goed voor het klimaat, goed voor de afvalzak en goed voor de portemonnee."