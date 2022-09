Hacker verspreidt authentieke beelden van langverwachte videogame GTA VI, ontwikkelaar reageert "teleurgesteld"

De GTA-reeks gaat al mee sinds eind jaren 90. Criminaliteit staat centraal in de spellen. Je speelt een (of meerdere) personages die missies uitvoeren om verder te op te klimmen in de lokale misdaadscène. De verhaallijnen zijn vaak geïnspireerd door misdaadfilms zoals bijvoorbeeld "Goodfellas", "Scarface" of "Demolition man".

Vernieuwend aan GTA was dat de speler heel veel vrijheid heeft in een open wereld. Zo kun je auto's stelen, inbreken, mensen aanvallen, winkels overvallen... De spellen kregen in het verleden al veel kritiek, omdat ze erg gewelddadig zijn. Tegelijk is het spel voor een stuk bedoeld als een persiflage van de Amerikaanse (pop)cultuur.

De vorige versie van het populaire spel, GTA V, kwam in 2013 op de markt. Die laatste editie werd tijdens de eerste dag alleen al meer dan 11 miljoen keer verkocht. In enkele dagen tijd bracht GTA V ruim een miljard dollar op. Het werd uiteindelijk een van de best verkochte games ooit. Naar GTA VI wordt dan ook al lang uitgekeken.