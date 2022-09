Inbreker verschanst zich urenlang op dak van bloemenserre in Kortrijk

Rond 6.15 uur kon de politie een inbreker arresteren in Kortrijk die zich urenlang verschuilde op het dak van een bloemenserre op de Pottelberg. De politie betrapte de man zondagavond toen hij samen met een andere verdachte in de buurt probeerde in te breken. De twee inbrekers sloegen op de vlucht. Eén van de inbrekers kon ontsnappen. De andere kroop op het dak van de bloemenserre.

De man bleef urenlang op het dak zitten, omdat hij geen uitweg zag. De politie bleef de inbreker constant in de gaten houden en zette zelfs een drone in. Deze ochtend wou de politie de brandweer inschakelen om de man nat te spuiten, zodat hij door de koude zijn schuilplaats zou verlaten. Nog voor de brandweer er was, besloot de verdachte zelf het dak te verlaten. De politie kon hem uiteindelijk arresteren en zal hem nu verhoren.