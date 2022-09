Kringwinkel Opnieuw en Co start stripinzamelactie voor Kesselse verzamelaar die alles verloor in woningbrand 

Jos woonde nog maar anderhalf jaar in de hoeve, samen met zijn vrouw. Volgens de brandweer ontstond de brand in de buurt van het tv-toestel, maar de precieze oorzaak is nog onbekend. "Je huis verliezen is echt een ramp. We waren dan nog op vakantie ook. Ik werd wakkergebeld en kon het de eerste vijf minuten niet geloven. De actie doet me dus zeer veel. Zelf ging ik elke week ook kijken in de kringwinkel in Nijlen voor nieuwe strips", aldus Jos.