Iraniërs komen al dagenlang op straat na dood van jonge vrouw die werd opgepakt door zedenpolitie

De vrouw werd meegenomen in een busje en zou daarbij volgens omstaanders hardhandig zijn aangepakt. De politie ontkent dat en zegt dat de vrouw in het politiekantoor een hartaanval kreeg, waarna ze in een coma belandde en naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar overleed ze afgelopen vrijdag. Haar familie zegt dat ze geen gezondsklachten gehad en dat ze voordien nooit last had gehad van haar hart.