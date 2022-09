Klanten van Leuvens restaurant betalen 1.000 euro te veel door fout bij het afrekenen: "Een cijfertje te veel ingetikt"

"Toen wij na sluiting onze kassa maakten, hadden we al snel door dat er iets niet klopte met de omzet", vertelt Karolien Wolfs van restaurant Via Via in Heverlee. "We hebben dan de rekeningen nagekeken en gezien dat er iemand 1.000 euro te veel had betaald. Een gezin had een rekening van iets meer dan 100 euro, maar bij het ingeven van het bedrag is het cijfer 1 voor het bedrag ingetikt. Zoiets gebeurt snel, maar het is wel een grote fout want het gaat om een groot bedrag."