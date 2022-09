Kunstencentrum deSingel sluit rond Kerstmis door hoge energiekosten

"Het gebouw is met 48.000 vierkante meter aan zalen, studio's, foyers en wandelgangen erg groot", aldus Katrijn Dewit van deSingel. "Daardoor zitten we met een hoge energiekost en zijn we genoodzaakt om maatregelen te nemen. Concreet sluiten we van 19 december tot en met 14 januari de zalen voor publieke activiteiten. Alle producties en festivals worden verzet, maar dus niet geannuleerd." Wie kaartjes had gekocht voor een voorstelling in de kersperiode wordt persoonlijk op de hoogte gebracht.

De kerstperiode is sowieso rustig in deSingel. "In die zin valt de impact voor het publiek en onze makers daarom mee", aldus Dewit. Naast de tijdelijke sluiting wordt er versneld werk gemaakt van het installeren van zonnepanelen en extra isolatie van de wandelgangen. Ook zal het kunstencentrum net als andere cultuurhuizen de verwarming enkele graden lager zetten. "Kleed je dus lekker warm bij een bezoek, al zullen we er nog altijd alles aan doen om onze bezoekers warm te onthalen", knipoogt Dewit.