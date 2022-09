Deze vrouw buigt als laatste het hoofd voor overleden Queen: "Een hoogtepunt in mijn leven"

Chrissy Heerey mag zich de laatste burger noemen die Queen Elizabeth II kon groeten. De overleden Britse koningin lag sinds woensdagavond in Westminster Hall voor de zogenoemde "Lying-in-State". De voorbije dagen stonden honderdduizenden mensen urenlang in de rij om hun respect te betuigen. "Ik voel me zeer vereerd dat ik de laatste ben", reageert de vrouw uit Melton Mowbray, Leicestershire.