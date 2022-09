Antwerps hotel krijgt met "vijf sterren superior" het hoogste luxelabel: wat maakt Botanic Sanctuary zo speciaal?

"Domaine La Butte au Bois" in Lanaken had de primeur om het allereerste hotel in Vlaanderen te zijn dat zichzelf "vijf sterren superior" mag noemen. Dat is een gradatie boven een "gewoon" vijfsterrenhotel en het allerhoogste luxelabel dat een hotel in Europa kan krijgen. In Brussel kun je terecht in het Steigenberger Wiltcher's als je op zoek bent naar vijf sterren superior, en ook Antwerpen heeft voortaan een hotel dat officieel die titel draagt: Botanic Sanctuary.

De titel werd vandaag officiëel overhandigd door Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir en de grote baas van Toerisme Vlaanderen Peter De Wilde. "Dit ondersteunt ook de algemene kwaliteitsvolle uitstraling van de hele logiesector in Vlaanderen", zegt Demir. "De sterrenclassificatie blijft een belangrijk instrument om zich te positioneren en te onderscheiden", voegt Peter De Wilde daar aan toe.