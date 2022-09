Mobiliteitsminister Gilkinet geeft groen licht aan middenrijbanen "voor veiligheid fietsers", kenniscentrum fietsbeleid is sceptisch

"We hebben de voorbije twee jaar twee types van middenrijbaanmarkeringen getest in Hasselt en Bornem", zegt Baert in "De ochtend" op Radio 1. "Daaruit hebben we opgemaakt dat auto's sneller rijden om de fietsers in te halen én dat fietsers meer aan de kant van de rijbaan fietsen, zeker als ze in groep zijn."



"Op basis daarvan is onze aanbeveling aan gemeentes om er niet mee te beginnen. We moeten eerst meer onderzoek doen en kijken waarom we die effecten hebben gezien. Ik denk dat de Vlaamse overheid dezelfde houding aanneemt. De vraag komt ook vooral van Waalse gemeenten."