Ontmoetingsplaats voor jongeren in Hasseltse stationsbuurt "Halte 24" verhuist naar groter gebouw in dezelfde straat

Halte 24, een ontmoetingsplaats voor jongeren is een onderdeel van Arktos. "Dagelijks komen er na schooltijd tussen de 50 en 100 jongeren bij ons over de vloer", weet Gert Bortels, directeur van Arktos Limburg. "De ruimte die we hadden in Halte 24 was te klein geworden, want we luisteren niet alleen naar de individuele verhalen van jongeren maar we doen ook groepsactiviteiten. Samen met de stad hebben we daarom een nieuw pand gezocht." Halte 24 is nu verhuisd naar een nieuw en groter pand, aan de overkant van de straat.