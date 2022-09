VS en taliban ruilen gevangenen: ingenieur komt vrij in ruil voor drugsbaron

Hij is nu vrijgelaten in ruil voor Haji Bashir Noorzai, die in 2005 in de VS werd opgepakt op beschuldiging van het smokkelen van 50 miljoen dollar aan heroïne.

Noorzai was een financierder van de taliban tijdens hun eerste machtsperiode in de jaren 1990. Hij zou grote opiumplantages hebben beheerd in Kandahar, het traditionele hartland van de taliban in het zuiden van Afghanistan. Hij werd in de VS veroordeeld tot levenslang. Volgens Afghaanse staatsmedia zat hij gevangen in de beruchte gevangenis van Guantánamo Bay in Cuba.