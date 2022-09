Ook in de bouwsector stijgen de kosten: helft van aannemers heeft moeite om facturen te betalen

Vooral een ruimere toepassing van de tijdelijke werkloosheid zou een groot verschil maken, zegt Niko Demeester. "Wij hebben begrepen dat dat op tafel ligt voor energie-intensieve bedrijven, maar wij vragen dat dat ook in andere sectoren van toepassing wordt, zoals tijdens de coronacrisis. We rekenen erop dat de bouwsector er ook voor in aanmerking komt, zodat bedrijven overeind kunnen blijven en we werknemers een degelijk vervangingsinkomen kunnen geven."