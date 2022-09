Oudergemse zilverlinde is kandidaat "Boom van het Jaar"

De zilverlinde in Oudergem werd in 1930 geplant ter herdenking van 100 jaar Belgische onafhankelijkheid. Lindebomen planten om historische gebeurtenissen te markeren is een gewoonte die na de Franse revolutie ontstond. Met de jaren heeft de boom een majestueuze kroon kunnen ontwikkelen. Hij is bovendien nuttig, doordat hij de vervuiling van verkeer wat filtert en de hele buurt op een lekkere geur trakteert. In de maand juli is de geur van z'n witte bloesems erg intens.



Uit alle ingezonden kandidaturen selecteerde de jury 6 bomen. Ze staan ​​allemaal in Vlaanderen, met uitzondering van de zilverlinde in Oudergem. Internetgebruikers hebben tot 14 oktober de tijd om online de winnaar te kiezen via de website.