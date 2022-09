Politie Leuven zoekt agressieve aanrander

"Op 17 december 2021 was een dame te voet onderweg naar haar werk", vertelt Mathieu Caudron van de Leuvense politie. "Om half zes 's ochtends is ze in de Consciencestraat, vlakbij de ingang van de afdeling spoedgevallen van het ziekenhuis, lastig gevallen door een onbekende man. De man was agressief en opdringerig en greep haar vast bij de schouders. De vrouw kon zich losrukken en vluchtte naar de zijingang van de spoedafdeling. Maar de man bleef haar volgen en kon haar opnieuw te pakken krijgen. Hij duwde de vrouw het struikgewas in en heeft haar aangerand", aldus Caudron.