Russische kosmonaut en wereldrecordhouder Poljakov overleden: niemand bleef langer aan een stuk in de ruimte

Het lange verblijf van Poljakov was geen plezierreisje. Als arts met specialisatie in de ruimtegeneeskunde wilde hij onderzoeken wat de impact van een lang verblijf in de ruimte is op het menselijke lichaam. Vooral met het oog op langere ruimtemissies naar bijvoorbeeld Mars.

Hij schreef uiteindelijk vele tientallen wetenschappelijke artikels over ruimtevaartgeneeskunde, voor een groot stuk gebaseerd op het onderzoek waar hij dus zelf proefkonijn voor speelde. Toen hij in het voorjaar van 1995 na ruim een jaar in de ruimte landde op de steppe van Kazachstan, was dat dan ook wereldnieuws.