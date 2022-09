Tanja uit Tienen volgt begrafenis Queen Elizabeth in Londen: "Zoveel volk, ik hoop te kunnen volgen op grote schermen"

Tanja merkt op dat de dood van de Queen overal te voelen is. "De droevige sfeer is heel aanwezig. Er zijn bijvoorbeeld winkels die hun etalage volledig hebben afgeschermd met planken of borden. Daar staat 'In Memory of the Queen' op. Verder is de etalage leeg."

Toch is het gebeuren erg goed georganiseerd, merkt Tanja op. "Het lijkt wel of er elke meter een bobby of een bewaker staat. En als je niet weet waar je naartoe moet, staat er een Brit te wachten om je te helpen."