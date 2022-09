Rapper Post Malone maakt pijnlijke val door gat in podium tijdens show in VS: 3 gekneusde ribben 

Het was zaterdagavond schrikken voor de fans van Post Malone in het Enterprise Center in St. Louis, in de Amerikaanse staat Missouri: zowat een uur ver in zijn optreden zakte de zanger/rapper met een been door een gat in het podium, waarlangs zijn gitaar naar beneden was gelaten. Hij kwam onzacht met zijn ribben op de rand van het podium terecht en kermde het uit van de pijn.