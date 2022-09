Jubileumtournee brengt Robbie Williams volgend jaar naar het Sportpaleis

Robbie Williams is zijn muziekcarrière begin jaren 90 gestart bij de populaire boysband Take That. 25 jaar geleden ging hij met succes solo. Zijn grootste hits als "Angels", "Let me entertain you" en "Rock DJ" dateren dan al van eind jaren 90: Williams is tot op vandaag één van de Britse artiesten met de meest verkochte platen wereldwijd.

Williams wil zijn zilveren jubileum als soloartiest niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Dit najaar geeft hij een reeks concerten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, om volgend jaar ook elders in Europa te gaan spelen. Op 26 januari 2023 staat hij in het Sportpaleis.