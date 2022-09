Tussen de 300 en 400 mensen tekenen Antwerps rouwregister voor Queen Elizabeth II: "Verbazingwekkend hoeveel verschillende nationaliteiten" 

Tot zondagnamiddag 15 uur konden mensen in Antwerpen een boodschap achterlaten voor de recent overleden koningin in het rouwregister. Uiteindelijk kwamen er minstens 350 sympathisanten langs op het Steen. "Ikzelf heb slechts de eerste twee dagen de tel bijgehouden. Toen zat ik al aan 160 mensen. Er zijn twee volledige rouwregisters volgeschreven. Die zullen we de komende weken aan Buckingham Palace bezorgen. Dat doen we zelf of via de ambassade", legt Mary-Ann Marinus van de Britse gemeenschap in Antwerpen uit.