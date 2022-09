Russische superster Alla Poegatsjova spreekt zich uit tegen oorlog: "Haar woorden zullen aankomen in Rusland"

Alla Poegatsjova, in 1949 geboren in Moskou, is "de grootste in Rusland". Ze was al een onbetwiste diva in de Sovjet-Unie. Ze begon haar muzikale carrière in 1965 en drukte haar stempel op de pop- en rockmuziek in Rusland sinds de jaren 1970 . Tijdens haar carrière verkocht ze 250 miljoen platen: meer dan de Rolling Stones en Céline Dion samen. In 1997 deed ze voor Rusland mee aan het Eurovisiesongfestival.

In 1991, net voor het ineenstuiken van de Sovjet-Unie, werd ze door de toenmalige president Michaïl Gorbatskov uitgeroepen tot Nationale Artiest van de USSR. Haar succes overleefde de val van de Sovjet-Unie. In 2014 kreeg ze ook van president Vladimir Poetin een medaille voor verdiensten voor het vaderland.

Tot op vandaag is Alla Poegatsjova voortdurend aanwezig in de Russische media. Haar huwelijk met presentator en comedian Maxim Galkin (zij was 73, hij 27) werd druk becommentarieerd.

Na het uitbreken van de oorlog verhuisden Poegatsjova met haar man naar Israël, maar ze kwam even terug naar Moskou voor de begrafenis van Michaïl Gorbatsjov.