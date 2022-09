Sint-Niklaas wil meer schoolstraten

Sint-Niklaas pleit ervoor dat er meer scholen aanvragen doen om schoolstraten in te richten. Nu kan elke school zelf een aanvraag indienen om een schoolstraat in te richten. De stad gaat daar altijd op in, als aan enkele voorwaarden is voldaan. Zo moet de straat afgesloten kunnen worden en kan een schoolstraat niet op een drukke verkeersas worden ingericht. Maar tot nu is er weinig interesse.