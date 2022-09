Sint-Truiden start tuchtprocedure tegen financieel directeur van de stad voor lening aan oud-burgemeester Jef Cleeren

Een tuchtonderzoek moet nu duidelijk maken of de financieel directeur de beslissing voor de lening alleen nam. Wellicht wordt hij ook preventief geschorst. De zaak leidde eind vorige week tot het ontslag van burgemeester Veerle Heeren (CD&V).

Het is nog niet duidelijk wie de nieuwe burgemeester van Sint-Truiden wordt. Vanavond is er ook een extra zitting van de politieraad. De leden van die raad zullen nu wel toelichting krijgen bij het rapport van het comité P over de werking van de lokale politie en het verspreiden van gevoelige beelden. Vorige week had voorzitter Veerle Heeren dat geweigerd.