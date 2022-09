Sint-Vincentius Limburg doet oproep om babyspulletjes, luiers, of speelgoed binnen te brengen

Zondag werd de 25ste verjaardag van Sint-Vincentius gevierd. De organisatie telt 1.100 vijwilligers en helpt momenteel ruim 11.000 mensen. “Ik schat dat we dit jaar een stijging tussen de 10 en 20 procent kunnen noteren", vertelt voorzitter Stef Vandebroek. "Ik denk dat we vlot naar 12 à 13.000 mensen gaan. Maar we zien niet alleen dat er meer mensen om hulp vragen, maar ook dat we minder producten binnenkrijgen vanuit de bedrijfswereld. Dat betekent alleen maar dat we er de volgende jaren met een verhoogde inzet tegenaan zullen gaan.”