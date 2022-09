Blankenberge wil vier windmolens bouwen om energiefactuur te doen dalen

Sinds het voorjaar bekijkt ook de stad Blankenberge hoe zij de energiecrisis dragelijker kunnen maken voor hun handelaars en bewoners. Als kuststad willen zij inzetten op het gebruik van windenergie door vier windmolens te plaatsen. "We hadden twee opties zonne- of windenergie. Ons lijkt het plaatsen van vier windmolens financieel en in het kader van duurzaamheid erg interessant", vertelt De Geest.

Maar niet elke inwoner is blij met de komst van windmolens. "We houden zeker rekening met de bezorgdheid van iedereen. Blankenberge ligt naast de haven van Zeebrugge waar al heel wat windmolens staan. Als we daar dus aansluiting kunnen bij vinden, valt de visuele drempel al voor een stuk weg", zegt De Geest. Volgens hem is het prioritair om te focussen op het economische aspect. Heel wat mensen zijn bang dat ze hun elektriciteitsfactuur niet meer zullen kunnen betalen door de energiecrisis. De windmolens moeten helpen om de energiefactuur drastisch te verlagen.