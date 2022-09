Ook studenten voelen de hogere prijzen: "Ik werk nu dubbel zoveel als vroeger om rond te komen"

Veel studenten werken ’s avonds, in het weekend en/of in de vakanties. "Vroeger was dat om een centje bij te verdienen, maar het aandeel studenten dat daarmee in hun levensonderhoud moet voorzien, is naar ons aanvoelen sterk gestegen", zegt Julien De Wit, de voorzitter Vlaamse Vereniging voor Studenten. "Veel zaken in het leven van de student worden duurder."

Ook voor Sasha is dat het geval. Tot voor kort had ze één job om extra geld in het laatje te brengen, maar dat is intussen niet meer genoeg om rond te komen. "Ik werk nu dubbel zoveel als vroeger", legt ze uit. "Ik heb een bureaujob en daarnaast werk ik ook nog in de horeca." Ze krijgt naar eigen zeggen wel veel hulp van de sociale dienst van de VUB en is lang niet de enige die daar aanklopt voor hulp.