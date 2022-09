Treinverkeer tussen Herentals en Turnhout urenlang onderbroken na ongeval in Kasterlee

Iets voor 10 uur is er op het treinspoor in Kasterlee een ongeval gebeurd. Op de trein zaten een 50-tal reizigers. Zij werden geëvacueerd. Het spoorverkeer was verstoord en er werden vervangbussen ingelegd. De hinder heeft enkele uren geduurd. Treinen kunnen intussen opnieuw over het spoor rijden, zegt spoorwegbeheerder Infrabel.

Ook de spoorwegovergang van de Poederleesteenweg in Kasterlee was versperd. De politie laat weten dat de weg is vrijgemaakt en omrijden niet meer nodig is.