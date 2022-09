Antwerpse politie betrapt man zonder rijbewijs 2 keer in half uur tijd

Bij een politiecontrole van regio West in Antwerpen is een man tweemaal op dezelfde dag betrapt, terwijl hij zonder geldig rijbewijs rondreed in de auto van zijn vader. De politie kreeg hem in het oog door zijn onzeker rijgedrag. De man bleek onderweg met het voertuig van zijn vader, maar was niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Hij had een voorlopig rijbewijs op zak dat al meerdere jaren geleden vervallen was.